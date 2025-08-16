▲ Maestros jubilados durante la protesta en la ciudad de Monterrey. Foto del perfil de Facebook de la profesora Lucilda Pérez Salazar

Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 23

Monterrey, NL., Luego de que maestros jubilados de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron ayer por siete horas las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nuevo León (Isssteleon), la mesa de negociaciones con el gobierno estatal se reactivó.

Desde las 9 de la mañana un grupo de docentes protestó en el Isssteleon, ubicado en el Centro de Monterrey, para demandar el pago del incremento de 6.43 por ciento de sus pensiones.

A esa hora solicitaron “a todos los compañeros acudir para reforzar el plantón. Traigan agua, medicamentos, alimentos, ropa cómoda, banquitos o sillas, y frazadas para descansar”, pidieron en un comunicado.

La maestra Lucilda Pérez dijo a La Jornada que el plantón duró hasta las 16 horas, tiempo en el que arribaron representantes del gobierno del estado para llegar a un acuerdo con los inconformes.

“Empezamos a ver que a las 15:30 horas llegaban patrullas y los policías se metían al Isssteleon. Por un momento nos preocupamos (...). Llamé a dos personas, una es Lupita Rodríguez, diputada local del Partido del Trabajo, para que de alguna manera interviniera y no nos desalojaran.”

Ella habló a Palacio de Gobierno. “Después me comuniqué con la senadora Judith Díaz (Morena) para contarle lo mismo”, expuso la docente jubilada.

Precisó que tras la intervención de algunos miembros del Poder Legislativo federal y estatal se logró tener un acuerdo entre manifestantes y autoridades el próximo 20 de agosto, con el fin de retomar la mesa de negociaciones para que les paguen 6.43 por ciento del retroactivo a sus pensiones.