Estados
Ver día anteriorSábado 16 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Tlaquepaque se pinta de Blanco/
A nterior
S iguiente
 
Tlaquepaque se pinta de Blanco
Foto
Foto Arturo Campos Cedillo
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 22

Una intensa lluvia con granizo que duró aproximadamente 15 minutos en la zona de Parques de Santa María y Parques del Bosque, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dejó casi 50 centímetros de hielo, vehículos varados y provocó inundaciones en varios puntos. Usuarios de redes sociales reportaron que áreas como Camino Real a Colima y Periférico se tapizaron de blanco; las autoridades informaron de un derrumbe en la carretera Tototlán-Zapotlanejo a la altura de la curva de La Cueva y pidieron circular con precaución por el exceso de hielo y el tráfico. En la imagen, la avenida agrícola en la colonia Parques del Bosque.

A nterior
S iguiente