Sábado 16 de agosto de 2025, p. 22

Una intensa lluvia con granizo que duró aproximadamente 15 minutos en la zona de Parques de Santa María y Parques del Bosque, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dejó casi 50 centímetros de hielo, vehículos varados y provocó inundaciones en varios puntos. Usuarios de redes sociales reportaron que áreas como Camino Real a Colima y Periférico se tapizaron de blanco; las autoridades informaron de un derrumbe en la carretera Tototlán-Zapotlanejo a la altura de la curva de La Cueva y pidieron circular con precaución por el exceso de hielo y el tráfico. En la imagen, la avenida agrícola en la colonia Parques del Bosque.