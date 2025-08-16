Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 21

Xalapa, Ver., El Congreso estatal aprobó la reforma a la ley en materia de desaparición de personas para Veracruz, que incluye el uso de tecnología y herramientas forenses para la búsqueda de gente no localizada.

Con 41 votos a favor y tres en contra, los legisladores avalaron la iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, para hacer cambios que permitan agi-lizar la localización de los ausentes.

De acuerdo con la gaceta legislativa, uno de los principales cambios es el uso de Clave Única de Registro de Población (CURP) para la identificación y ubicación de personas con el fin de detectar cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información.

Señala que las autoridades involucradas deben ser notificadas en tiempo real si se hace uso de la CURP de una persona desaparecida, además de realizar rastreos continuos en diversos registros.

La ley obliga a autoridades y particulares a compartir datos biométricos y cualquier otro elemento de identificación que tengan en su poder con la fiscalía especializada.