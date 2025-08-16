▲ La presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina. Foto Captura de pantalla de video de redes sociales

Emir Olivares Alonso y Fernando Camacho

Enviado y Reportero

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 21

Chetumal, QR., El gobierno federal reportó que la incidencia de los homicidios en Quintana Roo registra una tendencia a la baja de 61.3 por ciento en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo dieron a conocer en la mañanera presidencial de ayer –que se realizó en la Base Aeronaval de esta ciudad– la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, y el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Ante la mandataria, Figueroa indicó que en septiembre de 2024 –último mes de la pasada administración federal– se reportaban dos víctimas de asesinato al día en la entidad, mientras en julio pasado la cifra fue de 0.77 diarios.

Al comparar los meses de julio de los últimos ocho años, señaló que ese mes de 2025 es el más bajo desde 2017 en la incidencia de este delito en este estado.

En particular, en el ayuntamiento Benito Juárez (Cancún), agregó, hay una baja de 70.6 por ciento en los asesinatos entre julio de 2024 y el mismo mes de este año, al pasar de 1.1 a .32 homicidios diarios en ese periodo.

En tanto, García Harfuch delineó que del 1º de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025 fueron detenidas en Quintana Roo 3 mil 258 personas ligadas a delitos de alto impacto y remarcó que la fiscalía estatal ha vinculado a proceso a más de 90 por ciento y ha obtenido mil sentencias.

Mientras el funcionario presentaba su reporte, tuvo que interrumpir por el ensordecedor ruido que provocó un helicóptero de la Fuerza Aérea al que se permitió aterrizar en la Base Aeronaval de Chetumal, prácticamente frente al escenario establecido para la conferencia.