Nueva York. Taylor Swift envolvió el anuncio de su impactante álbum en un tono que llama portofino orangeglitter después de lucir el color en el escenario durante la última parte de su más reciente gira.
Entonces, ¿The Life of a Showgirl marcará el inicio de la era naranja de la estrella del pop? En el pódcast New Heights la noche del miércoles, Swift se inclinó hacia un sí.
“Siempre me ha gustado, Jason”, señaló, dirigiéndose al interlocutor Jason Kelce, mientras estaba sentada junto a su novio Travis Kelce. “Se siente como la energía que ha tenido mi vida. Y este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira”.
Exuberante y acogedor
En todo su esplendor, el color puede evocar creatividad, entusiasmo, energía, optimismo y más. Mientras que algunos ven un lado negativo en los tonos más brillantes, percibiéndolos como payasescos o tontos, el naranja es más a menudo exuberante o acogedor, dijeron expertos.
Los sentimientos positivos son precisamente como Swift describió el estado de ánimo que quería capturar en el álbum: “tan exuberante, eléctrico y vibrante”.
A continuación, una exploración del color naranja, desde el melocotón pálido hasta el terracota profundo.
Vibraciones positivas, todo bondad
Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, mencionó que el cambio de Swift hacia una historia de color naranja brillante se siente como una “nueva personalidad emergiendo”.
“¡Y se ve tan feliz!”, dijo Pressman. “¡Está resplandeciente y disfrutando!”. El tono naranja que Swift está eligiendo es la expresión perfecta de vibraciones positivas, indicó Pressman. El tono más cercano en la vasta biblioteca de colores de Pantone se llama exuberance. En sus tonos más profundos, ese color también es todo bondad.
“Yendo hasta los tonos terracota más oscuros, hay una cualidad terrenal y autenticidad, pero también calidez. Mientras que el rojo trata de ser audaz y dramático, el naranja es más amigable, más accesible”, expuso, señalando una era anterior de Swift.
El tono azafrán es una historia diferente en un contexto contemporáneo en India, expresó Dheepa Sundaram, quien investiga la política nacionalista hindú como profesora asistente de religión en la Universidad de Denver.
En el hinduismo y budismo antiguos, refirió, los monjes y otras figuras espirituales que renuncian a la vida mundana se visten con ropas azafrán como una forma de expresar su piedad.
“Algunas personas han especulado que es porque el azafrán (la especia) era realmente barato como tinte y encajaba con los roles de pobreza de los monjes y estetas. Los reyes y la realeza preferían colores más caros como los de los rubíes y esmeraldas”, expuso Sundaram. (Hoy, sin embargo, el azafrán está entre las especias más caras del mundo).
Avancemos unos milenios después, más o menos, a una estrategia política de derecha empleada por el Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi que busca implementar puntos de vista nacionalistas hindúes y adopta el color azafrán como símbolo. Canciones incendiarias, antimusulmanas han sido apodadas “pop azafrán”.
“El color azafrán se ha convertido en su color. Se han posicionado como los verdaderos hindúes, y esto se ha convertido en parte de ese truco”, recalcó Sundaram.
Natalie Tincher, fundadora de la empresa de consultoría BU Style y estilista personal de vestuario, declaró que la gente no debería temer a usar el color. Probablemente, haya un tono para todos. La propia gira de Swift incluyó muchos vestuarios naranjas, incluyendo creaciones del difunto diseñador italiano Roberto Cavalli.