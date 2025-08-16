▲ La cantante y compositora durante su gira Eras 2024, en París. Foto Ap

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 7

Nueva York. Taylor Swift envolvió el anuncio de su impactante álbum en un tono que llama portofino orangeglitter después de lucir el color en el escenario durante la última parte de su más reciente gira.

Entonces, ¿The Life of a Showgirl marcará el inicio de la era naranja de la estrella del pop? En el pódcast New Heights la noche del miércoles, Swift se inclinó hacia un sí.

“Siempre me ha gustado, Jason”, señaló, dirigiéndose al interlocutor Jason Kelce, mientras estaba sentada junto a su novio Travis Kelce. “Se siente como la energía que ha tenido mi vida. Y este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira”.

Exuberante y acogedor

En todo su esplendor, el color puede evocar creatividad, entusiasmo, energía, optimismo y más. Mientras que algunos ven un lado negativo en los tonos más brillantes, percibiéndolos como payasescos o tontos, el naranja es más a menudo exuberante o acogedor, dijeron expertos.

Los sentimientos positivos son precisamente como Swift describió el estado de ánimo que quería capturar en el álbum: “tan exuberante, eléctrico y vibrante”.

A continuación, una exploración del color naranja, desde el melocotón pálido hasta el terracota profundo.

Vibraciones positivas, todo bondad

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, mencionó que el cambio de Swift hacia una historia de color naranja brillante se siente como una “nueva personalidad emergiendo”.

“¡Y se ve tan feliz!”, dijo Pressman. “¡Está resplandeciente y disfrutando!”. El tono naranja que Swift está eligiendo es la expresión perfecta de vibraciones positivas, indicó Pressman. El tono más cercano en la vasta biblioteca de colores de Pantone se llama exuberance. En sus tonos más profundos, ese color también es todo bondad.