Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 6

La historia de Jorge García Ledesma ligada al blues se da primero como público, después como músico y posteriormente como investigador; estas tres actividades hicieron de García Ledesma un coleccionista de datos, circunstancias, experiencias, anécdotas y puntos de vista sobre el blues mexicano; como músico tiene una trayectoria de más de 40 años iniciada “en la colonia, en el barrio –refiere el músico–; precisamente, ahí, en la Prado Churubusco y en la Héroes de Churubusco, con Lalo Chico, con Rubén Martínez, El Oso Núñez y Jorge García, ese fue el primer Follaje”.

Todo su bagaje Jorge lo ha plasmado en textos publicados en libros y revistas. “Creo que la escritura viene por la carrera que estudié: sociología y desde ese tiempo, 1972-79, ya traía un conocimiento acerca del blues, y mi idea, cuando terminé la escuela era hacer mi tesis acerca del blues como parte de la cultura popular y cómo se desarrolló en México. La hice después de un buen tiempo, porque estuve recopilando el material necesario para la titulación. La tesis es sobre La importancia del blues en la cultura popular, el caso de México de 1960 a 1980 y próximamente la voy a editar”, adelanta Jorge.

El armonicista de Follaje prosigue la charla sobre su quehacer como escritor, posterior a su tesis: “Después viene, en 2008, El camino triste de una música, Qué es el blues en México y otros textos; le sigue Blues with a Feeling o Blues con sentimiento, una edición con la traducción de rolas del inglés al español; la hice en conjunto con Paul Stankevich, un gringo texano; para saber qué decían las rolas de blues y basarnos, un poco, en lo que nos enseñaron nuestros jefes, los afroestadunidenses. Igual, en esa época, nació la idea de hacer una asociación, donde sacamos una revista; los primeros 11 números se llamaron AM Blues y de esos ejemplares publicamos un libro. Obviamente, esto fue hecho por un colectivo, por la asociación”.

Movimiento sin éxito

En la lista de revistas donde García Ledesma ha participado aparecen Blues en Palabras y sobre todo, Palomazo de Blues. “Este ya es completamente mío y es como un pequeño ensayito sobre cómo caemos en lo que tenemos que caer: saber que el blues viene de Estados Unidos y que nosotros lo hemos adoptado y se ha hecho en el movimiento del rock, del blues y del jazz en México. Pero, en la teoría que estoy manejando, es que los gringos maman blues, jazz y rock; el hueco que tenemos en México, es que muchos lo han hecho del blues, del rock y del jazz, pero por separado, por eso, nuestro movimiento no ha tenido mucho éxito”, declara el autor de la canción El blues de la crisis.

Ahora, Apuntes sobre el blues hecho en México Tomo I (2008-2015) y Tomo II (2016-2025), de la editorial Kuleka, son dos libros publicados al mismo tiempo; en conjunto son 950 páginas donde el pretenso lector encontrará nombres, fechas y anécdotas ligadas al blues mexicano. Su autor aclara: “mira, este libro creo que viene, sobre todo, a mostrar mi idea en la que he trabajado tantos años: son más de 50 años en el camino del blues, esta extensísima musicalidad majestuosa que es la raíz primigenia para quienes nos gusta el blues, el jazz y el rock.