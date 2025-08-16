Alejandro Alegría

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 16

México y Estados Unidos llegarán a un acuerdo en materia comercial, pero mientras también comienza la revisión del T-MEC, el país ya contará con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar para atraer inversiones, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

“Vamos a llegar a un acuerdo”, indicó el funcionario al participar en la firma del convenio de uno de estos polos en Huamantla, Tlaxcala, el cual estará listo para el 28 de febrero de 2026.

“Vamos avanzando, trabajando. Ya el año entrante será la revisión del tratado. Estamos listos. Mientras tanto, ¿qué? Inversión, trabajo, resultados: los 15 polos van a estar funcionando el año que entra”, dijo.

Ebrard Casaubón comentó que no están sucediendo cosas negativas como algunos pronosticaron, sino que se está viendo mucha inversión. “Estamos enfrentando nuevas circunstancias a escala internacional, pero vamos bien. Nunca nos damos por vencidos; jamás. No nos intimida ninguna dificultad. Este año ha sido un año complejo, pero ahí vamos”, indicó.

El titular de la SE indicó que de acuerdo con el gobierno de Tlaxcala, a Huamantla llegará una inversión de más de 500 millones de dólares en la primera etapa, pues 80 por ciento de la superficie ya está comprometida con diferentes empresas.