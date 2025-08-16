Reuters y Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 16

El peso mexicano se apreció este viernes después de dos jornadas de descensos; sin embargo, concluyó la semana con pérdidas, mientras los inversionistas analizaron nuevas cifras de la economía estadunidense, en un mercado que prestó la mayor atención a la reunión de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

En operaciones al mayoreo, el peso avanzó 7 centavos y cerró en 18.74 unidades por dólar, de acuerdo con el precio final del Banco de México; en la semana acumuló una depreciación de 14 centavos (0.75 por ciento).

Entre los datos económicos que influyeron en el comportamiento del mercado cambiario destacaron un informe que mostró que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron sólidamente en julio. Otro reporte dejó ver que la producción manufacturera en ese país –que representa 10.2 por ciento de la economía de Estados Unidos y el mayor vínculo con la mexicana– se estancó el mes pasado, en tanto que la confianza de los consumidores disminuyó en agosto.

“El peso se favoreció del retroceso del dólar tras considerar los reportes económicos de Estados Unidos, aunque consolidó su avance al cierre del día”, señaló Monex Grupo Financiero en una nota de análisis.