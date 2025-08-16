▲ Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional, y Santiago Nieto Castillo, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la ceremonia de presentaron del billete conmemorativo. Foto La Jornada

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 15

México no sólo utiliza innovación, sino que la crea, la patenta y la comparte en el mundo, señaló Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional.

Al participar en la develación del billete conmemorativo del Premio IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) a la Innovación Mexicana, la funcionaria comentó que este reconocimiento “distingue a quienes con ingenio, dedicación y visión han logrado convertir una idea en una solución tangible para los retos que enfrentamos como sociedad.

“Con profundo orgullo, hoy develamos este billete que reconoce a las mentes que crean, inventan y transforman: mujeres y hombres que desarrollan patentes, modelos de utilidad y diseños industriales que fortalecen nuestro desarrollo tecnológico y económico”, dijo la funcionaria.

Destacó que este galardón premia “ideas que cambian vidas, tecnologías ambientales que protegen nuestro planeta, electromovilidad que revoluciona la manera en que nos movemos, innovaciones en salud que salvan vidas y desarrollos en semiconductores que nos colocan en vanguardia mundial. México no sólo usa innovación: la crea, la patenta y la comparte en el mundo”.

“Con esta emisión, el mensaje de la innovación mexicana viajará en 3 millones 600 mil cachitos por todo el país. Ese es el sorteo mayor 3984 que se celebrará el martes 26 de agosto con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartida de 66 millones de pesos”, detalló Salomón Vibaldo.

Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, comentó que el año pasado se logró el registro de 700 patentes, “un récord histórico en México”, por lo que se espera que sean más de mil este año. “Tenemos más de 230 mil solicitudes de marca al año. ¿Qué significa esto? Que la economía se está moviendo, es un indicador de la economía”, indicó.

“Somos la decimosegunda economía del mundo; exportamos 568 mil millones de dólares anualmente y por supuesto estamos a la par y por encima de cualquier pueblo de la Tierra”, señaló.