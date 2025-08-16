La Amexgas no indicó si el incremento impactará en el precio del combustible
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 14
La Secretaría de Energía (Sener) acordó con los empresarios aumentar el margen comercial del gas licuado de petróleo (LP), de tal manera que será de 6.50 pesos por kilogramo y 3.51 pesos por litro, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).
En un breve comunicado, el organismo dirigido por Rocío Robles Serrano indicó que, derivado de la primera fase del diálogo con la dependencia, se determinó el ajuste en la tarifa de distribución usado en la metodología para fijar los precios semanales del combustible doméstico.
La Amexgas indicó que el nivel acordado “representa un piso que podrá ser sujeto de revisión por las autoridades, particularmente para aquellas regiones del país cuyas características requieran especial atención como de la actualización en tarifa que por variación en costos deba observarse”.
De acuerdo con datos del organismo, el promedio de la tarifa de distribución para el gas LP que se vende por litro en lo que va del año se ubicaba en 2.31 pesos, por lo que ahora será de 3.51 pesos. Lo anterior representa un mayor nivel respecto al promedio anual que se ha observado desde 2021, cuando comenzó a fijarse el precio del gas LP.
En los primeros días de agosto, el costo promedio del combustible doméstico se ubicó en 13.30 pesos por litro. De ese monto, 3.87 pesos corresponden al IVA, mientras los 9.43 pesos restantes son el precio nacional al público. A su vez, esta última cantidad incluye los 2.88 pesos promedio del margen comercial de lo que va en el octavo mes del año.
La Amexgas no indicó en su comunicado si la diferencia de la tarifa de distribución (3.51 pesos por litro), que son 63 centavos respecto al promedio actual, implica un aumento en los precios del gas LP.
No obstante, el gobierno federal tiene el compromiso de no elevar las tarifas de los energéticos más allá de la inflación.
Desde que comenzó la actual administración federal, los distribuidores del combustible doméstico han dialogado con la Sener porque consideraban que la metodología que utilizaba la Comisión Reguladora de Energía desde julio de 2021 para fijar semanalmente el precio del gas LP no era la adecuada.
En meses recientes, señalaron que la metodología estaba repercutiendo en el margen de ganancia y que a su vez afectaba el mantenimiento y seguridad de la infraestructura, así como nuevas inversiones y la pérdida de rutas para suministrar el combustible doméstico.
El gremio de empresarios de la distribución de gas amagó recientemente con hacer un paro de plantas de distribución, pero desistieron de hacerlo. Los comisionistas, es decir, quienes entregan el gas hasta los domicilios, también han manifestado su desacuerdo con la metodología para fijar los precios, pues tampoco obtienen un margen de ganancia para cubrir el costo de sus operaciones.
“La Amexgas reafirma su compromiso con la política energética del Ejecutivo Federal, reconociendo el trabajo conjunto y colaborativo existente entre esta representación gremial y la Sener, siempre en el mejor interés para la distribución segura y continua en territorio nacional”, indicó.
El organismo comentó que trabaja con la Sener para la aplicación generalizada de la tarifa de distribución a todas las regiones del país, con el fin de que se cuente con las condiciones necesarias en el desarrollo de esta actividad permisionada.