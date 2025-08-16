Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 14

La Secretaría de Energía (Sener) acordó con los empresarios aumentar el margen comercial del gas licuado de petróleo (LP), de tal manera que será de 6.50 pesos por kilogramo y 3.51 pesos por litro, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas).

En un breve comunicado, el organismo dirigido por Rocío Robles Serrano indicó que, derivado de la primera fase del diálogo con la dependencia, se determinó el ajuste en la tarifa de distribución usado en la metodología para fijar los precios semanales del combustible doméstico.

La Amexgas indicó que el nivel acordado “representa un piso que podrá ser sujeto de revisión por las autoridades, particularmente para aquellas regiones del país cuyas características requieran especial atención como de la actualización en tarifa que por variación en costos deba observarse”.

De acuerdo con datos del organismo, el promedio de la tarifa de distribución para el gas LP que se vende por litro en lo que va del año se ubicaba en 2.31 pesos, por lo que ahora será de 3.51 pesos. Lo anterior representa un mayor nivel respecto al promedio anual que se ha observado desde 2021, cuando comenzó a fijarse el precio del gas LP.

En los primeros días de agosto, el costo promedio del combustible doméstico se ubicó en 13.30 pesos por litro. De ese monto, 3.87 pesos corresponden al IVA, mientras los 9.43 pesos restantes son el precio nacional al público. A su vez, esta última cantidad incluye los 2.88 pesos promedio del margen comercial de lo que va en el octavo mes del año.

La Amexgas no indicó en su comunicado si la diferencia de la tarifa de distribución (3.51 pesos por litro), que son 63 centavos respecto al promedio actual, implica un aumento en los precios del gas LP.