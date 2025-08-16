Ap

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025

San Luis., Con un cuadrangular de Jazz Chisholm Jr, los Yanquis de Nueva York vencieron 4-3 a los Cardenales de San Luis, en el Busch Stadium.

El pitcher de los neoyorquinos, Luis Gil, permitió una carrera y cuatro hits. Además ponchó a cuatro en su tercera apertura de esta temporada, y concedió tres bases por bola.