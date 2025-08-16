Deportes
Deportes/Vencen los Yanquis 4-3 a los Cardenales/
Al cierre
Vencen los Yanquis 4-3 a los Cardenales
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. a27

San Luis., Con un cuadrangular de Jazz Chisholm Jr, los Yanquis de Nueva York vencieron 4-3 a los Cardenales de San Luis, en el Busch Stadium.

El pitcher de los neoyorquinos, Luis Gil, permitió una carrera y cuatro hits. Además ponchó a cuatro en su tercera apertura de esta temporada, y concedió tres bases por bola.

En la novena entrada, David Bednar no permitió carreras y logró su salvamento 19 en la liga.

Por parte de los Cardenales, Victor Scott II conectó un doblete productor por la línea del jardín derecho ante Camilo Doval, mientras que Pedro Pagés anotó en la parte baja de la séptima.

