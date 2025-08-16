De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a27

El Puebla siguió su caída libre. Por segunda vez en tres partidos en el estadio Cuauhtémoc, el cuadro de la Angelópolis entregó los tres puntos sin siquiera poner en riesgo a la defensa rival, lo que forzó la renuncia del técnico argentino Pablo Guede.

El Atlético San Luis, equipo que arrastraba tres derrotas en fila, salió de los últimos lugares de la liga al imponerse a La Franja (2-0) con un doblete de Joao Geraldino dos Santos Galvao (45+5 y 70), figura en el duelo correspondiente a la quinta fecha.

Los poblanos sólo han podido ganar un encuentro cuando juegan en casa. Lo hicieron ante Santos Laguna (1-0), a finales del mes pasado, y desde entonces ligaron derrotas al caer primero con el Atlas y ahora frente a los potosinos.