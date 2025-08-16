Sábado 16 de agosto de 2025, p. a27
El Puebla siguió su caída libre. Por segunda vez en tres partidos en el estadio Cuauhtémoc, el cuadro de la Angelópolis entregó los tres puntos sin siquiera poner en riesgo a la defensa rival, lo que forzó la renuncia del técnico argentino Pablo Guede.
El Atlético San Luis, equipo que arrastraba tres derrotas en fila, salió de los últimos lugares de la liga al imponerse a La Franja (2-0) con un doblete de Joao Geraldino dos Santos Galvao (45+5 y 70), figura en el duelo correspondiente a la quinta fecha.
Los poblanos sólo han podido ganar un encuentro cuando juegan en casa. Lo hicieron ante Santos Laguna (1-0), a finales del mes pasado, y desde entonces ligaron derrotas al caer primero con el Atlas y ahora frente a los potosinos.
Guede notificó su salida de manera oficial en conferencia de prensa, y se convirtió en el segundo entrenador que deja su cargo, luego del mexicano Gonzalo Pineda, quien el domingo renunció al Atlas.
En Aguascalientes, el León derrotó 1-0 al Necaxa con un tanto de Ismael Díaz (12) y cortó así una racha de dos derrotas consecutivas.
Por otra parte, en la séptima jornada de la Liga Femenil, las Tuzas del Pachuca ganaron 3-2 en la casa de Tigres y llegaron al cuarto lugar con 14 puntos, cuatro menos que el líder América.