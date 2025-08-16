Pese a localía, las mexicanas doblegan a la escuadra china
Sábado 16 de agosto de 2025, p. a27
La selección mexicana femenil de tochito bandera alcanzó la felicidad absoluta. Con seis pases de anotación y el resultado de un partido perfecto, en el que dejó a China sin puntos en renglones colectivos e individuales, el equipo liderado por Diana Flores avanzó a las semifinales de la disciplina en los Juegos Mundiales de Chengdú al imponerse 40-0 en un recinto que coreó Cielito Lindo a manera de celebración. Su siguiente rival será Canadá, a quien enfrenta hoy.
Si hubo algún distintivo de las jugadoras nacionales durante el partido fue la concentración. Pocas veces las asiáticas lograron anticipar los movimientos de Flores, Tania Rincón y Andrea Ramírez, figuras no sólo por su creatividad y destreza, sino también por su capacidad de improvisación.
Ante cada momento de apremio o de mayor dificultad, el talento de las mejores exponentes tricolores sobresalió.
Como lo hizo antes para imponerse a Gran Bretaña, actuales campeonas de Europa, Flores capitaneó el ataque que derrumbó la esperanza de Pekin. La mariscal de campo, que ha sido reconocida por la NFL, burló una y otra vez a sus rivales con jugadas de engaño, conversiones de dos puntos y pases de anotación cuyo destino habitual fueron las manos de Silvia Contreras, quien cruzó un par de veces la línea prometida.
Rincón, siempre veloz y ágil, secundó los esfuerzos de Flores en acarreos que resultaron difíciles de detener para las anfitrionas.
El mismo poderío que mostraron las mexicanas previamente ante Japón (41-24) e Italia (46-7), rivales a los que derrotaron por amplia diferencia, sentenció estos cuartos de final.
No hubo un momento en el que el marcador estuviera al alcance de las chinas, no por falta de oportunidades, sino debido a su falta de efectividad ofensiva.
Flores brilló como en sus mejores noches. Los gritos de aliento de familiares y amigos desde la tribuna, la motivaron a mostrar porqué es considerada una de las principales exponentes del futbol bandera en el mundo.
Su siguiente prueba y la del resto de seleccionadas mexicanas será Canadá, penúltimo obstáculo para alcanzar el título.