De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a27

La selección mexicana femenil de tochito bandera alcanzó la felicidad absoluta. Con seis pases de anotación y el resultado de un partido perfecto, en el que dejó a China sin puntos en renglones colectivos e individuales, el equipo liderado por Diana Flores avanzó a las semifinales de la disciplina en los Juegos Mundiales de Chengdú al imponerse 40-0 en un recinto que coreó Cielito Lindo a manera de celebración. Su siguiente rival será Canadá, a quien enfrenta hoy.

Si hubo algún distintivo de las jugadoras nacionales durante el partido fue la concentración. Pocas veces las asiáticas lograron anticipar los movimientos de Flores, Tania Rincón y Andrea Ramírez, figuras no sólo por su creatividad y destreza, sino también por su capacidad de improvisación.

Ante cada momento de apremio o de mayor dificultad, el talento de las mejores exponentes tricolores sobresalió.

Como lo hizo antes para imponerse a Gran Bretaña, actuales campeonas de Europa, Flores capitaneó el ataque que derrumbó la esperanza de Pekin. La mariscal de campo, que ha sido reconocida por la NFL, burló una y otra vez a sus rivales con jugadas de engaño, conversiones de dos puntos y pases de anotación cuyo destino habitual fueron las manos de Silvia Contreras, quien cruzó un par de veces la línea prometida.