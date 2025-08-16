Deportes
Julio Urías regresa a la Lomita
Foto
Foto Ap
Periódico La Jornada
Sábado 16 de agosto de 2025, p. a11

El pelotero mexicano Julio Urías, acusado de violencia doméstica, por lo cual fue suspendido de las Grandes Ligas, apareció en la lista de invitados de los Tomateros de Culiacán, novena de la Liga Mexicana del Pacífico, para la pretemporada que comienza el 8 de septiembre. El regreso del lanzador se da casi un mes después de su habilitación para firmar con cualquier equipo de la Gran Carpa. La convocatoria marca el retorno del ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles.

