Sábado 16 de agosto de 2025, p. a11

El Génova comenzó su aventura en la Copa de Italia desde las alturas. Goleó 3-0 al Vicenza y avanzó a la segunda ronda del torneo con un nuevo líder y capitán en la zaga central: el mexicano Johan Vásquez, quien no sólo jugó los 90 minutos sin permitir jugadas de peligro, sino que también sirvió para mostrarle a sus compañeros la experiencia que ha adquirido en el futbol de Europa.

Vásquez, bicampeón en la Copa Oro y llamado a ser uno de los seleccionados mexicanos que participarán en el Mundial 2026, destacó por su labor defensiva, pero también por haber provocado un autogol del Vicenza, obra de Francesco Benassai (45+1), que significó el 2-0 de su equipo. Valentín Carboni marcó el primer tanto minutos antes (40), mientras Nicolae Stanciu redondeó la goleada de los locales (54) en el estadio Luigi Ferraris.

La altura del mexicano (1.84 centímetros) generó problemas en el área visitante en cada acción a balón parado. Tras el tanto de Carboni, con el que los loca-les encontraron cierta tranquilidad, el ex de Pumas presionó a uno de sus marcadores en un centro y propició que Benassai no pudiera despejar el centro y desvió el balón a propia puerta. Aquella secuencia generó una ovación del público para él.