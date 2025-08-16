▲ Los aficionados de los Reds desplegaron una gran manta con la imagen de ex jugador portugués, quien murió junto con su hermano en un accidente automovilístico. Foto Ap

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. a11

Liverpool. El campeón defensor Liverpool inauguró la Liga Premier inglesa con una dramática victoria 4-2 sobre el Bournemouth en Anfield, en un partido cargado de emociones que incluyó homenajes al portugués Diogo Jota y a un jugador que reportó abuso racial.

Goles de Federico Chiesa (88) y Mohamed Salah (90+4) sellaron la victoria para los Reds, después de que los anfitriones desperdiciaran una ventaja de dos tantos y se vieran alcanzados con un doblete de Antoine Semenyo (64 y 76). Hugo Ekitike (37) y Cody Gakpo (49) abrieron la cuenta.

Entre idas y vueltas, el juego se detuvo brevemente luego de que el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, informó al árbitro Anthony Taylor a los 28 minutos que fue objeto de insultos racistas por parte de un miembro del público.

Semenyo, de raíces ghanesas, necesitó ser consolado por sus compañeros de equipo tras el incidente, pero continuó jugando y se convirtió en figura al igualar el marcador para el Bournemouth.

Fue el primer partido competitivo en Anfield desde que Jota, un jugador importante para Liverpool, y su hermano Andre Silva murieron en un accidente automovilístico en España el 3 de julio.