Vence al bournemouth
Sábado 16 de agosto de 2025, p. a11
Liverpool. El campeón defensor Liverpool inauguró la Liga Premier inglesa con una dramática victoria 4-2 sobre el Bournemouth en Anfield, en un partido cargado de emociones que incluyó homenajes al portugués Diogo Jota y a un jugador que reportó abuso racial.
Goles de Federico Chiesa (88) y Mohamed Salah (90+4) sellaron la victoria para los Reds, después de que los anfitriones desperdiciaran una ventaja de dos tantos y se vieran alcanzados con un doblete de Antoine Semenyo (64 y 76). Hugo Ekitike (37) y Cody Gakpo (49) abrieron la cuenta.
Entre idas y vueltas, el juego se detuvo brevemente luego de que el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, informó al árbitro Anthony Taylor a los 28 minutos que fue objeto de insultos racistas por parte de un miembro del público.
Semenyo, de raíces ghanesas, necesitó ser consolado por sus compañeros de equipo tras el incidente, pero continuó jugando y se convirtió en figura al igualar el marcador para el Bournemouth.
Fue el primer partido competitivo en Anfield desde que Jota, un jugador importante para Liverpool, y su hermano Andre Silva murieron en un accidente automovilístico en España el 3 de julio.
Antes del arranque del partido, los aficionados levantaron carteles para formar “DJ20” y “AS30” en dos de las gradas durante un periodo de silencio en honor a los ex jugadores portugueses.
Los integrantes de los Reds se pararon brazo con brazo alrededor del círculo central mientras el personal y los elementos rivales llevaban brazaletes negros.
Salah pareció conmovido hasta las lágrimas después del tiempo completo, mientras Jota seguía siendo conmemorado por los aficionados del Liverpool.
De manera simbólica se interpretó la emblemática canción del equipo, You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo), al tiempo que se ondearon banderas y bufandas en conmemoración del portugués entre la multitud. Asimismo, una imagen de Jota y Silva se mostró en la pantalla gigante.
Jota jugó para Liverpool durante las cinco temporadas pasadas, coronándose campeón de Liga Premier, Copa FA y Copa de la Liga. El club retiró el número 20 de su camiseta.
Los Reds informaron que tendrán una escultura conmemorativa permanente en Anfield para honrar a su ex estrella.