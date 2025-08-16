Andrea Zambrano y Zaira salgado se coronan en TKD
El representativo tricolor también logró platas en ciclismo, voleibol y tenis
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 9
México sumó 11 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, luego de que las taekwondoínas Andrea Zambrano y Zaira Salgado ganaron ayer en sus respectivas finales.
En la categoría -49 kilogramos, Zambrano derrotó 2-0 a la uruguaya María Grippoli para quedarse con la presea dorada. En su camino al podio, la jalisciense venció 2-0 en cuartos de final a la guatemalteca Nicolle Way y en semifinales doblegó 2-1 a la estadunidense Maya Mata.
A su vez, Salgado, en -57 kilogramos, se quedó con el primer lugar tras ganar 2-0 a la estaduniden-se Montana Miller. La morelense pasó bye la primera ronda y en las semifinales venció 2-0 a la peruana Camila Arenas.
Luego de recibir su medalla, Zaira agradeció a su mamá, Amira Landa, por haberla acompañado en la competencia. “Me dio mucha más motivación de la que ya tenía, escuchar sus gritos desde lejos me hacía sentir que estaba apoyada por alguien muy importante para mí”, señaló la atleta.
Gracias a estos triunfos, ambas deportistas consiguieron sus boletos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
En la rama varonil, en la categoría -58 kilogramos, el jalisciense Carlos Cortés derrotó 2-0 al chileno Aaron Contreras para quedarse con el bronce.
En su primera ronda ganó por descalificación al ecuatoriano Mauricio Ramírez, mientras en las semifinales cayó por 1-2 ante el brasileño Matheus Goncalves.
Este sábado competirán Víctor Ramírez, en +80 kilogramos, Julia Ramírez (-67 kg), y Paloma García (+67 kg).
La cosecha de medallas de plata también se incrementó, toda vez que los pedalistas Fernando Nava y Marcelo Garza conquistaron el segundo lugar del podio en la prueba madison varonil de ciclismo de pista.
El oro fue para el equipo de Colombia, mientras los representantes de Brasil se quedaron con el bronce.
“Fue muy emocionante, porque desde que te subes (a la bicicleta) sabes que es una prueba riesgosa, donde hay mucha adrenalina. Es un orgullo pertenecer a un grupo selecto de atletas, sabemos que es un lugar que nos ganamos, trabajamos por él, y siempre dimos lo mejor a pesar de cualquier circunstancia”, mencionó Nava tras recibir su medalla.
La selección femenil mexicana de voleibol de sala también contribuyó a esta cuenta al adjudicarse la plata tras caer 3-0 ante Brasil en la final. Con este resultado, las tricolores lograron su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
La tercera plata del día llegó por conducto de las tenistas Hanne Estrada y Marianne Ángel, quienes obtuvieron el segundo lugar en la modalidad dobles femenil tras caer ante las argentinas Sol Larraya y Candela Vázquez en el partido por la medalla de oro.
En actividad del basquetbol 3x3, el equipo femenil mexicano, ubicado en el Grupo C, debutó con un triunfo 21-4 sobre Guatemala. Su siguiente duelo será este sábado ante Brasil.
Hasta el momento, la delegación tricolor acumula 11 metales dorados, 19 platas y 21 bronces para un total de 51 preseas, con lo que se ubica en el quinto lugar del medallero, el cual es liderado por Brasil (106), seguido de Colombia (48, con 18 oros).
Estados Unidos (58, con 14 metales dorados) y Chile (32, con 14 preseas áureas) ocupan la tercera y cuarta posición, respectivamente.