▲ Zaira Salgado (con peto azul) triunfó en la categoría de -57 kilogramos. Foto asuprensa

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 9

México sumó 11 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, luego de que las taekwondoínas Andrea Zambrano y Zaira Salgado ganaron ayer en sus respectivas finales.

En la categoría -49 kilogramos, Zambrano derrotó 2-0 a la uruguaya María Grippoli para quedarse con la presea dorada. En su camino al podio, la jalisciense venció 2-0 en cuartos de final a la guatemalteca Nicolle Way y en semifinales doblegó 2-1 a la estadunidense Maya Mata.

A su vez, Salgado, en -57 kilogramos, se quedó con el primer lugar tras ganar 2-0 a la estaduniden-se Montana Miller. La morelense pasó bye la primera ronda y en las semifinales venció 2-0 a la peruana Camila Arenas.

Luego de recibir su medalla, Zaira agradeció a su mamá, Amira Landa, por haberla acompañado en la competencia. “Me dio mucha más motivación de la que ya tenía, escuchar sus gritos desde lejos me hacía sentir que estaba apoyada por alguien muy importante para mí”, señaló la atleta.

Gracias a estos triunfos, ambas deportistas consiguieron sus boletos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En la rama varonil, en la categoría -58 kilogramos, el jalisciense Carlos Cortés derrotó 2-0 al chileno Aaron Contreras para quedarse con el bronce.

En su primera ronda ganó por descalificación al ecuatoriano Mauricio Ramírez, mientras en las semifinales cayó por 1-2 ante el brasileño Matheus Goncalves.

Este sábado competirán Víctor Ramírez, en +80 kilogramos, Julia Ramírez (-67 kg), y Paloma García (+67 kg).

La cosecha de medallas de plata también se incrementó, toda vez que los pedalistas Fernando Nava y Marcelo Garza conquistaron el segundo lugar del podio en la prueba madison varonil de ciclismo de pista.