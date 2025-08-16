Eirinet Gómez

La cuarta edición del encuentro Ex-Céntricas: Capitales culturales en femenino en la escena mexicana, organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru), está dedicado a presentar los archivos de diversas creadoras escénicas. Este año destaca la figura de María Luisa Ocampo, dramaturga guerrerense y promotora cultural que encabezó el movimiento teatral La Comedia Mexicana.

“La tendencia androcéntrica ha hecho parecer que los hombres son los únicos productores de cultura en el país. El objetivo es visibilizar a las mujeres creadoras y sus aportaciones”, señaló Edith Ibarra, investigadora del Citru y curadora del encuentro Ex-Céntricas.

La jornada se realizará el miércoles 20 de agosto, a partir de las 10 horas, en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con tres mesas redondas: la presentación del libro Relatos que elaboran memoria: Archivos de mujeres creadoras en la escena teatral en México; un diálogo en torno a María Luisa Ocampo; así como la exposición de una metodología para rescatar y “activar” archivos.

El libro, fruto de una investigación del Citru, reúne los acervos de cinco creadoras: Esperanza Iris, Graciela Castillo, Félida Medina, Aída Guevara y María Luisa Ocampo. Incluye la descripción de cada archivo y el testimonio de las investigadoras que trabajaron en ellos.