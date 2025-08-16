▲ El pulpo fantasma se presenta hoy y mañana a las 12 y 14 horas en el Teatro de las Artes del Cenart.

Fabiola Palapa Quijas

Foto cortesía de Emmanuel Adamez

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 2

El espectáculo dancístico multimedia El pulpo fantasma, que dirige la artista Patricia Marín, busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar los ecosistemas marinos y preservar el patrimonio natural de los mares mexicanos.

En entrevista con La Jornada, la coreógrafa habló de su inspiración y el proceso creativo detrás de esta obra que se estrenará con la compañía Danza Visual hoy y tendrá una función más, mañana en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes.

“Desde que soy tía, o simplemente adulta rodeada de niñas y niños, he comprendido que cuidar los mares y los ecosistemas no es sólo una causa ambiental, es un acto de amor y responsabilidad hacia las infancias. Ellas y ellos no heredarán sólo nuestras palabras ni nuestras enseñanzas: heredarán el planeta tal como lo dejamos.

“Hablar de este tema con niñas y niños es esencial porque están creciendo en un planeta que necesita urgentemente personas conscientes, empáticas y conectadas con la naturaleza. Los mares no son sólo paisajes hermosos, son fuentes de vida. Generan oxígeno, regulan el clima, alimentan a millones de personas y albergan una biodiversidad maravillosa que muchas veces no alcanzamos ni a imaginar”, explicó la directora de la pieza.

El pulpo fantasma es un espectáculo que realiza Danza Visual en colaboración con Mar...es de México y Fundación Santa Lucía, A C, y con el apoyo de Culturalmente Responsable, organización dedicada a promover y acercar la cultura a la sociedad. La producción combina danza, proyecciones y una atmósfera visual que resalta la fragilidad de los ecosistemas marinos.

La creadora destacó que el arte es una forma de hablar desde el corazón y transformar lo invisible en algo que se puede sentir, tocar y mirar con otros ojos. “Cuando enseñamos a una niña o a un niño a respetar la vida marina, a no dejar basura en la playa, a no dañar un arrecife o a preguntarse de dónde viene el pescado que comen, les estamos enseñando también a pensar en las consecuencias de sus actos, a cuidar lo que no se ve, a actuar con conciencia colectiva. Cuidar los mares es también hablar de justicia”, agregó