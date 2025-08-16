Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26

En la Ciudad de México, un millón 100 mil personas salieron de la pobreza entre 2020 y 2024, según datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que lo anterior es resultado de la política social del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.

Al inaugurar el Edén Mestizaje en la alcaldía Gustavo A. Madero, obra con la que se rehabilitó el parque del mismo nombre, destacó que tras la pandemia de covid-19 en cuatro años se logró una reducción importante de la pobreza gracias al incremento sostenido de los salarios mínimos.

Comentó que se trata de una reducción de casi 13 por ciento de la pobreza en la capital, que es muy importante, sobre todo porque en la emergencia sanitaria se incrementó en número de personas consideradas pobres.