Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26
En la Ciudad de México, un millón 100 mil personas salieron de la pobreza entre 2020 y 2024, según datos de la encuesta nacional de ingreso y gasto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que lo anterior es resultado de la política social del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum.
Al inaugurar el Edén Mestizaje en la alcaldía Gustavo A. Madero, obra con la que se rehabilitó el parque del mismo nombre, destacó que tras la pandemia de covid-19 en cuatro años se logró una reducción importante de la pobreza gracias al incremento sostenido de los salarios mínimos.
Comentó que se trata de una reducción de casi 13 por ciento de la pobreza en la capital, que es muy importante, sobre todo porque en la emergencia sanitaria se incrementó en número de personas consideradas pobres.
“Le debemos al presidente Andrés Manuel López Obrador la disminución de la pobreza en el país y en la Ciudad de México y se lo debemos también a quien es hoy nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.”
Durante el acto, subrayó que la recuperación de espacios como el parque del Mestizaje, ahora denominado con el acrónimo Edén (Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez) es un acto de justicia territorial, espacio que ahora cuenta con tirolesas, pista BMX, carrusel, trenecito, arenero, velaria cultural, fuentes y esculturas restauradas, así como área canina, entre otros servicios.
“Recuperar el espacio público es un acto de justicia social, territorial y en esta ciudad tenemos como objetivo combatir las desigualdades”, dijo Brugada sobre la rehabilitación de 50 mil metros cuadrados donde se instalaron 319 luminarias nuevas para la seguridad de los vecinos.