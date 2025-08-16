Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26
Un grupo de vecinos de la colonia Primera Victoria, en la alcaldía Álvaro Obregón, bloqueó más de cuatro horas el eje 5 Poniente Escuadrón 201, lo que saturó de vehículos la zona e impidió la circulación por las avenidas San Antonio, Santa Lucía y la salida de la ciudad por Constituyentes.
Durante la semana, los inconformes solicitaron a las autoridades de esa demarcación permisos para la instalación de mobiliario en la vía pública con el fin de realizar una fiesta; ante la negativa, decidieron obstruirla como forma de presión.
A pesar de las largas filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros sobre el eje 5 Poniente, en ambos sentidos, se permitió el cierre de la avenida.
Automovilistas que quedaron atrapados buscaban salir por calles de esa colonia e incluso circularon en sentido contrario, sin embargo, les llevó más de una hora encontrar una alternativa y hubo quienes mejor se desistieron y tomaron el camino de regreso.
Al lugar acudió personal de la alcaldía Álvaro Obregón y de concertación del Gobierno de la Ciudad de México para negociar la liberación de la avenida debido a que había otro grupo de vecinos de la misma colonia que se oponían a la celebración.
Explicaron a los manifestantes por qué no se podía autorizar su petición, pero los inconformes rechazaron todo tipo de argumento, ya que la única respuesta que aceptarían tendría que ser que se otorgara el permiso para la fiesta.
En tanto, autoridades de la demarcación indicaron que la postura de la alcaldía es hacer cumplir el artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica que establece las infracciones contra la tranquilidad de las personas.
Ante la falta de acuerdos, los manifestantes levantaron el bloqueo a las 8 de la noche y decidieron organizar su evento, a pesar de no contar con la autorización, en la colonia y por sus propios medios.
Este fue el segundo bloqueo de habitantes de Primera Victoria que afectó el poniente de la ciudad, también ayer otros residentes de la zona cerraron Escuadrón 201 para oponerse a obras públicas.