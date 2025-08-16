Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26

Un grupo de vecinos de la colonia Primera Victoria, en la alcaldía Álvaro Obregón, bloqueó más de cuatro horas el eje 5 Poniente Escuadrón 201, lo que saturó de vehículos la zona e impidió la circulación por las avenidas San Antonio, Santa Lucía y la salida de la ciudad por Constituyentes.

Durante la semana, los inconformes solicitaron a las autoridades de esa demarcación permisos para la instalación de mobiliario en la vía pública con el fin de realizar una fiesta; ante la negativa, decidieron obstruirla como forma de presión.

A pesar de las largas filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros sobre el eje 5 Poniente, en ambos sentidos, se permitió el cierre de la avenida.

Automovilistas que quedaron atrapados buscaban salir por calles de esa colonia e incluso circularon en sentido contrario, sin embargo, les llevó más de una hora encontrar una alternativa y hubo quienes mejor se desistieron y tomaron el camino de regreso.

Al lugar acudió personal de la alcaldía Álvaro Obregón y de concertación del Gobierno de la Ciudad de México para negociar la liberación de la avenida debido a que había otro grupo de vecinos de la misma colonia que se oponían a la celebración.