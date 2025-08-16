Permite liberar la de la Concepción
Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26
El Gobierno de la Ciudad de México determinó trasladar el área de consumo de mariguana de la Plaza de la Concepción, que a partir de hoy se ubicará en la Plaza Tlaxcoaque, también en el Centro Histórico.
El subsecretario de concertación política de la Secretaría de Gobierno, Juan José García Ochoa, informó que esto fue producto del diálogo con representantes del colectivo Las Hijas de la Cannabis, así como de vecinos de la Plaza de la Conchita.
Por medio de un video publicado en la red social X, el funcionario agradeció al grupo que defiende el derecho, reconocido constitucionalmente, al consumo recreativo de la mariguana que acompañe la decisión gubernamental de dialogar con los residentes.
“Se trata de garantizar la convivencia en una ciudad de libertades y por eso se buscan estos espacios donde se pueda generar”; de esa manera reiteró la disposición al diálogo con los colonos.
Desde la reubicación de la zona de tolerancia para el consumo de cannabis hace casi dos semanas, vecinos de las colonias Guerrero y Centro realizaron al menos tres manifestaciones para expresar su oposición porque la plaza es transitada a diario por niños, además de que nunca fueron consultados.
A lo largo de Paseo de la Reforma se habían instalado tres áreas de consumo: en las inmediaciones de la estación del Metro Hidalgo, del Senado de República y de la Estela de Luz, además de dos en el Monumento a la Madre y avenida Juárez.
Sin embargo, las autoridades determinaron reubicar tres, lo que ocurrió el 4 de agosto debido a que se detectó venta de drogas, además de ser zonas de alta afluencia vehicular y de peatones.
Aunado a eso, se establecieron condiciones como la presencia policiaca a distancia, señalética, supervisión por medio de las cámaras de la ciudad, así como el impedimento de llevar motocicletas y automóviles. Asimismo, se evitará obstaculizar el libre tránsito, aglomeraciones y el ingreso de menores de edad.
La semana pasada el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, dijo que la instalación de zonas de tolerancia cannábica no significa un riesgo de incremento de la inseguridad “porque no existe ninguna relación científicamente comprobable entre el consumo de drogas y la comisión de actos delictivos. Creemos en no criminalizar a los consumidores; sabemos que es un tema de salud pública y estamos a favor de la vida sana, pero también a favor de la autonomía y de la toma de decisiones de las personas”.