De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de agosto de 2025, p. 26

El Gobierno de la Ciudad de México determinó trasladar el área de consumo de mariguana de la Plaza de la Concepción, que a partir de hoy se ubicará en la Plaza Tlaxcoaque, también en el Centro Histórico.

El subsecretario de concertación política de la Secretaría de Gobierno, Juan José García Ochoa, informó que esto fue producto del diálogo con representantes del colectivo Las Hijas de la Cannabis, así como de vecinos de la Plaza de la Conchita.

Por medio de un video publicado en la red social X, el funcionario agradeció al grupo que defiende el derecho, reconocido constitucionalmente, al consumo recreativo de la mariguana que acompañe la decisión gubernamental de dialogar con los residentes.

“Se trata de garantizar la convivencia en una ciudad de libertades y por eso se buscan estos espacios donde se pueda generar”; de esa manera reiteró la disposición al diálogo con los colonos.

Desde la reubicación de la zona de tolerancia para el consumo de cannabis hace casi dos semanas, vecinos de las colonias Guerrero y Centro realizaron al menos tres manifestaciones para expresar su oposición porque la plaza es transitada a diario por niños, además de que nunca fueron consultados.

A lo largo de Paseo de la Reforma se habían instalado tres áreas de consumo: en las inmediaciones de la estación del Metro Hidalgo, del Senado de República y de la Estela de Luz, además de dos en el Monumento a la Madre y avenida Juárez.