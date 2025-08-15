N

o es casual. El 30 de noviembre, 5 millones 879 mil 639 hondureños están llamados a las urnas. Deben renovar el Congreso, elegir presidente, diputados al Parlamento Centroamericano, sin olvidar a los alcaldes y regidores. Mucho en juego. En este contexto la derecha se pone nerviosa. Agita las aguas y lanza todo su arsenal. En un país con fuerte tradición católica, sus instituciones constituyen un poder fáctico. Resulta significativo que, según la encuesta realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), dependiente de la Compañía de Jesús, sea la iglesia evangélica la institución que goza de mayor confianza entre los hondureños, con 45.3 por ciento, seguida de la Iglesia católica, con 39.

En este contexto, evangélicos y católicos, cristianos y protestantes, han unido fuerzas. A pocos meses de las elecciones, deciden convocar una caminata por la unidad de la familia, con fe y esperanza, para rezar por la paz y la democracia. A medida que se acerca la fecha, 16 de agosto, el llamamiento cobra vida. Mientras el presidente de la Confraternidades Evangélicas de Honduras, Gerardo Irías, despotrica contra el partido en el gobierno, declarando que ha llegado la hora de marchar y manifestarse, recalcando, cínicamente, que la caminata tiene un contenido fundamentalmente espiritual, “donde sólo se permitirá declamar versículos bíblicos y portar la bandera de Honduras”; el presidente de la Conferencia Episcopal, José Vicente Nácher Tatay, apostilla que el único propósito de la caminata “es marchar juntos por la familia y orar por los candidatos a cargos populares y la democracia”. Para dar un toque de neutralidad, los convocantes aducen su condición de apolíticos, apartidistas. Palabras claves que repiten unos y otros. Y lo que resulta sorprendente, es el apoyo que manifiesta la embajada de Israel a la caminata. ¿Será por el compromiso del gobierno de Xiomara Castro adquirido para impedir el paso de armas hacia Israel y su denuncia al genocidio en Gaza?

En cualquier caso, se deja a los acólitos de la fe, periodistas, profesionales, militantes de los partidos, que transformen la caminata en un plebiscito contra el gobierno de Castro y muestren su rechazo hacia la candidata de Patria, Rixi Moncada. Todo coincide. Católicos, evangélicos y judíos, en su condición de ciudadanos de fe, ejercerán su presión, decantando el voto hacia la derecha. Así, la prensa conservadora, junto a los canales de televisión en manos del capital privado y las ondas de radio, junto a influencers, youtubers y demás especímenes de las redes, azuzan a los fieles a marchar por todo el país.

Los tópicos se generalizan. Una campaña sin precedentes agita las aguas. Así, es posible escuchar voces que llaman a la acción de un Dios castigador a blandir su espada justiciera contra un gobierno traidor a la patria; invocar justicia divina contra los marxistas; salvar Honduras de ideologías que imponen regímenes totalitarios, en continua referencia a Venezuela; tampoco falta el reclamo a forjar una iglesia combativa capaz de unir a los hondureños contra el comunismo. Mientras, las autoridades eclesiásticas insisten en que tras la caminata no hay ninguna intencionalidad política, sólo rezar para que el proceso electoral sea limpio, trasparente, democrático y se ajuste a la idiosincrasia del pueblo hondureño (sic). Así, se busca unir fuerzas y evitar la dispersión del voto, favoreciendo a un candidato. En este caso del partido liberal.