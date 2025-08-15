Gustavo Castillo

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 16

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria de hasta 13 años de prisión contra siete presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se enfrentaron a integrantes de las fuerzas armadas en Nayarit, y también la vinculación a proceso de tres personas por delitos contra la salud, uno de ellos transportaba 248 kilos de metanfetamina y dos tras ser detenidos con 307 kilos de cocaína en Ensenada.

En el primer caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada obtuvo de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, en Mexicali, la vinculación a proceso de Fernando M y Gilberto S por su probable responsabilidad en el delito contra la salud por transportar clorhidrato de metanfetamina.

Ambos fueron detenidos hace unos días por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, que luego de inspeccionar un camión de carga en el puesto de vigilancia ubicado en el tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado, aseguraron 248 kilogramos de metanfetamina.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada de Control Regional aportó pruebas para que un juez de control dictara la vinculación a proceso de Daniel K, quien fue detenido en Ensenada cuando transportaba 307 kilos de cocaína.