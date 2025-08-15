▲ El secretario de Educación Pública dijo que las empresas tienen la posibilidad de poner su equipo y maquinaria en las aulas y hacerlo deducible de impuestos. Foto Jorge Ángel Pablo García

Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 15

Ante la falta de atención durante el periodo neoliberal miles de jóvenes que buscaban estudiar su bachillerato, la meta del actual gobierno federal es alcanzar 85 por ciento de cobertura (actualmente es de 75.1 por ciento en modalidad escolarizada), lo que “va a ser una cifra récord para México”, asegura Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

Para lograr este objetivo, afirma en entrevista con La Jornada, se incrementará hasta casi en 40 mil los espacios educativos disponibles, con la construcción de 20 nuevas preparatorias, la ampliación de otras 65 y la reconversión de al menos 30 secundarias que funcionarán como bachillerato en el turno vespertino. Todo, asevera, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para este año.

A ello se suma que el programa la Escuela es Nuestra destinará 4 mil 600 millones de pesos para atender la infraestructura y el equipamiento de 6 mil 200 planteles de este nivel formativo en todo el país.

Agrega que otra de las acciones centrales es la firma del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para crear el Sistema Nacional de Bachillerato, que deberá entrar en vigor este 1º de septiembre con el regreso a las aulas de 5.5 millones de estudiantes de este nivel.

Impulso a la infraestructura

Delgado explica que desde mediados de los años 80 del siglo pasado “se dejaron de construir preparatorias, cuando sabían que se iba a requerir cada vez más (por el cambio demográfico). Hay un rezago porque se renunció a construir nuevas instalaciones para los jóvenes”.

En la estadística de los sistemas federales, señala, podemos constatar que por décadas se dio prioridad a la educación media superior, pero desde mediados de los años 80 esa atención comenzó a caer.

De hecho, dice, “estimamos que 80 por ciento del total de la infraestructura que tenemos se edificó antes de este periodo. Es impresionante cómo se renuncia a la construcción de espacios”.

Subraya que los únicos esfuerzos que se realizaron en sexenios pasados fueron durante las gestiones, como jefes de Gobierno de la capital del país del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con la creación de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y posteriormente, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsó el programa de los Pilares, donde se ofrece estudiar la preparatoria en línea.

Ahora, indica el funcionario, lo que tenemos es la creación de nuevas escuelas. En el caso de las que serán ampliadas, detalla que 35 son de alta demanda y ya están saturadas, pero “cuentan con terreno para seguir creciendo, donde se podrán edificar talleres y aulas”.