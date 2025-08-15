▲ Por la saturación de almacenes estatales, los tráileres para la distribución de medicamentos deben esperar hasta una semana, señalan integrantes de la industris farmacéutica. Foto La Jornada

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 14

Múltiples dificultades enfrenta la entrega de medicamentos y equipos a las instituciones de salud, entre ellas la saturación de al menos 10 almacenes estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual obliga a los tráileres a esperar hasta una semana y trámites manuales en hojas de papel (nada digital) en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Lo más grave es el descontrol absoluto del proceso de solicitudes y entregas en IMSS-Bienestar, afirmaron integrantes de la industria farmacéutica.

En entrevista, relataron los pormenores de las complicaciones administrativas que enfrentan, sobre todo en el organismo público descentralizado que brinda servicios médicos a personas sin seguridad social en 23 estados de la República.

Problemas añejos

Algunos problemas en IMSS-Bie-nestar vienen desde el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como el desconocimiento y carencia de documentos sobre el estatus de los materiales solicitados. Aunque existe una plataforma en la que se supone se registran los datos, el organismo continuamente pide información a las empresas.

Eso explica, en parte, la deuda pendiente con la industria, la cual asciende a 20 mil millones de pesos, señalaron. A ese rezago se suman procedimientos administrativos para las entregas de medicinas y otros insumos que “se distinguen por su ineficacia”.

Con la plataforma del IMSS-Bie-nestar a la vista, los empresarios explicaron que todos los días buscan si hay solicitudes de productos de los contratos que les fueron adjudicados. Si es el caso, recopilan los documentos que deben presentar en almacenes; el laboratorio y la distribuidora preparan las medicinas con la identificación del lugar de destino, entre otros datos que se colocan en las cajas. El siguiente paso es esperar la fecha de la cita para entrega, la cual puede tardar días o semanas, y cuando llega la notificación, “es posible que la entrega se programe para las siguientes horas o dentro de dos meses”.