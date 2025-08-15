▲ Jóvenes se movilizaron ayer ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir al gobierno de México que ayude a “romper el cerco alimentario” en la franja de Gaza, donde miles de palestinos padecen hambre a causa de la ofensiva militar de Israel. Integrantes del grupo El Mono y los Olivos condenaron el genocidio perpetrado por el régimen de Benjamin Netanyahu y solicitaron a la cancillería impulsar la reinstauración de la resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, que equiparó el sionismo con el racismo, pero que EU consiguió anular en diciembre de 1991. Foto Roberto García Ortiz