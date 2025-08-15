Carolina Gómez Mena y Lilian Hernandez Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 12

La jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, convocó a los más de 30 países participantes en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe a emprender la “construcción de una red de ciudades del cuidado”, que permita “devolverles su tiempo a las mujeres para puedan hacer con éste lo que quieran”.

En la mesa Lineamientos para las políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional, Brugada expuso que es “increíble” que en estos tiempos las mujeres sigan dedicando una importante parte de su vida en labores de cuidado no remuneradas y domésticas, a tal grado que “parece esclavitud disfrazada”.

Todo ese trabajo “no se reconoce, no se valora, no se paga” y significa un “gran sacrificio” para ellas, por lo que ya es tiempo de que esa situación llegue a su fin. Agregó que la división sexual del trabajo y la desigualdad en la distribución de los cuidados son los principales mecanismos que han perpetuado la desigualdad de género.

La mandataria capitalina aseguró que es necesario “profundizar los cambios que ayuden a combatir las desigualdades”, y enfatizó que “es el momento histórico para lograrlo”. Recordó que el lunes pasado se presentó un conjunto de iniciativas de reforma en materia de cuidados a la Constitución de la Ciudad de México, donde desde 2017 hay reconocimiento de ese derecho.