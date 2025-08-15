▲ Asistentes a la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Foto Marco Peláez

Carolina Gómez Mena y Lilian Hernandez Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 12

Es fundamental “romper el silencio estadístico” para avanzar en equidad de género e igualdad sustantiva, aseveró Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Acotó que al tener datos aumentan las posibilidades de mejorar las políticas en la materia.

En el relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de América Latina y del Caribe en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer, subrayó que un nuevo indicador sumado al sitio expone que en el continente, 23.1 por ciento de mujeres de 15 a 24 años no cursan estudios ni se encuentran en el mercado laboral, es decir, más del doble que los hombres (10.4 por ciento).

“La principal razón por la que las mujeres jóvenes no lo están haciendo es porque cuidan (68 por ciento desempeña trabajo de cuidado no remunerado en el hogar). Este es un indicador muy potente para mostrar las brechas de desigualdad.”

En la nueva versión del OIG en México (2022), 23.1 por ciento de las mujeres jóvenes no estudian ni trabajan por dedicarse a labores domésticas y de cuidado, y sólo 8.1 por ciento de hombres están en la misma situación por diversas razones.

Otro nuevo indicador del OIG se refiere a las mujeres fuera del mercado laboral, pues una de cada tres de 15 a 65 años en América Latina y el Caribe están en esa condición por dedicarse exclusivamente al trabajo no remunerado. En México (2023), 31.1 por ciento está en esa situación, contra 1.7 por ciento de los varones.