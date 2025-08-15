Ap

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 11

Ciudad de Guatemala. Un grupo de ciudadanos mexicanos cruzó ayer la frontera hacia Guatemala en busca de refugio debido a la violencia que azota a sus territorios, producto de la disputa entre bandas rivales de narcotraficantes, informaron autoridades de la nación centroamericana.

Es el segundo caso en poco más de un año, luego de que en 2024 decenas de personas huyó de sus comunidades limítrofes con el estado de Chiapas debido a las incursiones del crimen organizado.

El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó el jueves a The Associated Press la presencia del nuevo grupo de mexicanos, esta vez ubicados en la comunidad de Guaila, en el municipio de la Democracia del departamento fronterizo de Huehuetenango.

La Dirección de Comunicación del Instituto de Migración informó que al menos 100 personas procedentes de Ciudad de Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, buscaron refugio en la población de Guaila, donde “los habitantes guatemaltecos se han convertido en un importante punto de acogida para las familias mexicanas que han llegado en busca de resguardo”.

Señaló que diversas instituciones coordinan con la Cruz Roja, Plan Internacional, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para dar asistencia humanitaria.