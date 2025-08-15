▲ Tribunal de BCS consideró “contradictorias entre sí” las pruebas presentadas por la editorial. Foto tomada a un estracto del fallo

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 10

Un fallo judicial obliga a la editorial Penguin Random House (en México con el sello Grijalbo) a publicar la réplica de la empresa Televisa a partes del libro de Anabel Hernández Las señoras del narco: amar en el infierno. La réplica demuestra que porciones de lo ahí escrito no tienen fundamento alguno. Son, simple y llanamente, un invento.

En las páginas 242 y 243 del texto, Anabel Hernández acusa a actrices de Televisa de prostituirse con el capo Arturo Beltrán Leyva, entre 2005 y 2006. En el juicio quedó probado que sus imputaciones carecen de pruebas. La sentencia es un duro golpe tanto para la editorial que publica los libros de la periodista como para ella misma. Sus mentiras hundieron a su casa editora, la más grande del mundo.

El fallo judicial fue acordado por el tribunal colegiado de apelación del vigésimo sexto circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, en la sesión pública ordinaria del pasado 11 de julio. La resolución es firme e inapelable.

La sentencia muestra que Anabel Hernández, dedicada en los últimos años a difamar al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a sus administraciones, ejerce–como han señalado muchos de sus colegas– el género de periodismo fantasioso. Publicaciones de la misma autora, como La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa, carecen de veracidad.

En distintos momentos, fueron las actrices que laboran en Televisa y el Centro de Educación Artística de la misma empresa quienes pusieron en su lugar y evidenciaron a la comunicadora. Artistas como Galilea Montijo, Paty Navidad y Alicia Machado, a quienes se señala en distintos capítulos de la obra publicada en 2023, han negado en los más diversos foros las acusaciones en su contra.