Viernes 15 de agosto de 2025, p. 8

Una mayor participación de mujeres en cargos de representación popular no ha significado que las respeten, sino continuidad de la violencia política en razón de género.

“En México, donde hay 50 por ciento de representación, están siendo objeto de este tipo de acoso, al igual que en Brasil, donde hay 18 por ciento; en Chile, 33 por ciento, o en Guatemala, 8 por ciento”, dijo Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

En una conferencia dictada en el Instituto Nacional Electoral, advirtió: “no vemos una correlación entre más mujeres en cargos de poder y más violencia en línea. Las mujeres hoy día son las principales víctimas de violencia en línea en todos los países, más allá de si están excluidas o integradas en la toma de decisiones”.

Durante la presentación de hallazgos y retos en la materia, señaló que si bien en América Latina hay avances en relación con la paridad en los cargos, al grado de que es la región con mayor nivel de inclusión en los poderes legislativos, el avance no es homogéneo y en algunos países ni siquiera se ha legislado para tener cuotas de género.

Sin embargo, añadió, un desafío que sí es común es la violencia política de género, sobre todo en la esfera digital, con casos de hostigamiento y acoso que van desde lo verbal hasta la agresión física, en niveles superiores a la que se emprende contra los hombres.