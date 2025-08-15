Viernes 15 de agosto de 2025, p. 7
En un video que se reprodujo desde ayer en redes sociales, la diputada federal por Morelos, Sandra Anaya Villegas (Morena), secretaria de Administración en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, difundió un viaje en el que aprovechó para correr y ejercitarse en la Muralla China, y de fondo incluyó la canción Viajando por el mundo, de Carol G y Manu Chao.
Aunque ella subió el video en su cuenta en TikTok el martes, hasta ayer comenzó a circular en diferentes cuentas en distintas plataformas, y ante el cúmulo de críticas, la legisladora subió otro donde afirma que no está en China, sino en México.
“Ahorita no les vengo manejando que ando en China”, dice en el nuevo video, donde asegura que la versión de que se encontraba en el país asiático es “un invento”.
El video en la muralla incluye las etiquetas #sueñocumplido y #murallachina. En sus historias, la diputada ha subido videos donde se muestra a sí misma en ciudades de Estados Unidos, Grecia, Francia y Holanda.
El 16 de agosto de 2024 –dos semanas antes del inicio de la actual legislatura– incluyó en su historial una composición de fotos en Santorini, Grecia; otro, el 26 de octubre en París, y dos más el 15 de febrero –en pleno periodo de sesiones– en Nueva York: una en Central Park, donde juega con la nieve, y otra desde una habitación con una panorámica de la ciudad.
Como titular de Administración Blanco, Anaya formó parte del fideicomiso del lago de Tequesquitengo, donde se vendieron terrenos de forma irregular y ella compró cuatro.