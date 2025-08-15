De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 7

En un video que se reprodujo desde ayer en redes sociales, la diputada federal por Morelos, Sandra Anaya Villegas (Morena), secretaria de Administración en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, difundió un viaje en el que aprovechó para correr y ejercitarse en la Muralla China, y de fondo incluyó la canción Viajando por el mundo, de Carol G y Manu Chao.

Aunque ella subió el video en su cuenta en TikTok el martes, hasta ayer comenzó a circular en diferentes cuentas en distintas plataformas, y ante el cúmulo de críticas, la legisladora subió otro donde afirma que no está en China, sino en México.

“Ahorita no les vengo manejando que ando en China”, dice en el nuevo video, donde asegura que la versión de que se encontraba en el país asiático es “un invento”.