Viernes 15 de agosto de 2025, p. 6
En la plenaria de la bancada de Morena, el 30 de agosto, se resolverá la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cargo que está vacante desde el 19 de marzo, cuando pidió licencia Carlos Ulloa Pérez, para ser nombrado como director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
La decisión se tomará cuando falte una semana para que la cámara reciba el paquete económico 2026, y hay al menos cuatro diputados que aspiran al cargo, incluido el suplente de Ulloa, que fue funcionario en Bienestar de la Ciudad de México, Jesús Irugami Perea.
Este último se apuntó para presidir la comisión, aunque “el cargo no es hereditario”, además de que no tiene experiencia en el área hacendaria, señalaron fuentes de la bancada de Morena.
La intención es someter a votación el tema en la reunión de la bancada mayoritaria, convocada para encontrarse ese día, cuando también está invitado el secretario de Hacienda, Édgar Amador.
Al contar con mayoría en la cámara, a Morena le corresponde presidir la Comisión de Hacienda, que en octubre votará el dictamen de la ley de ingresos.
También tiene intención de anotarse para la consulta interna Patricia Armendáriz, con experiencia en la banca y en el rubro hacendario, no sólo por su paso en instituciones financieras, sino por ser asesora de Pedro Aspe Armella y vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el sexenio de Carlos Salinas.
Asimismo, la actual vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna Luna, con amplia trayectoria como legisladora, con experiencia en el análisis del rescate bancario, de impuestos y de las operaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
También está Carol Antonio Altamirano, quien ha ganado todas las elecciones para diputado en su distrito en Oaxaca y como legislador se ha enfocado en los rubros de presupuesto, hacienda y derecho laboral.
Se descartó la versión respecto de que se intentaba “guardar” el puesto para Sergio Gutiérrez Luna, que el 31 de agosto deja de ser presidente de la cámara.