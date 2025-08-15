Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 6

En la plenaria de la bancada de Morena, el 30 de agosto, se resolverá la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cargo que está vacante desde el 19 de marzo, cuando pidió licencia Carlos Ulloa Pérez, para ser nombrado como director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.

La decisión se tomará cuando falte una semana para que la cámara reciba el paquete económico 2026, y hay al menos cuatro diputados que aspiran al cargo, incluido el suplente de Ulloa, que fue funcionario en Bienestar de la Ciudad de México, Jesús Irugami Perea.

Este último se apuntó para presidir la comisión, aunque “el cargo no es hereditario”, además de que no tiene experiencia en el área hacendaria, señalaron fuentes de la bancada de Morena.

La intención es someter a votación el tema en la reunión de la bancada mayoritaria, convocada para encontrarse ese día, cuando también está invitado el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

Al contar con mayoría en la cámara, a Morena le corresponde presidir la Comisión de Hacienda, que en octubre votará el dictamen de la ley de ingresos.