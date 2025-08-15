Viernes 15 de agosto de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Shein-baum Pardo afirmó que será “un acto internacional” de orgullo para México la llegada de un ministro presidente indígena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, así como la ceremonia del primero de septiembre en la que las naciones originarias entregarán a los ministros el bastón de mando y reafirmarán la apertura prometida con el pueblo.
En la conferencia mañanera de ayer, en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el ministro electo Aguilar tiene una visión de objetividad y cercanía con el pueblo mexicano.
“Va a ser un acto internacional, único, del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas todos los mexicanos.”
Visitas itinerantes
Sheinbaum Pardo subrayó que, por primera vez, los ministros de la SCJN abrirán sus puertas y escucharán directamente a la gente, incluso mediante visitas itinerantes por el país, fortaleciendo así la cercanía y el acceso a la justicia.
Compartió que, en sus giras, la mayoría de las gestiones ciudadanas están relacionadas con el Poder Judicial, desde reclamos por procesos injustos hasta dificultades para comunicarse con jueces.
“Su trabajo no solamente es estar en oficina revisando los casos, sino también escuchar a la gente. El mayor aprendizaje para una persona, un gobernante o un diputado, parte del Poder Legislativo, también ahora del Judicial, es cuando uno escucha.”
Sobre el video viral en redes sociales en el que se observa al diputado Ricardo Monreal Ávila jalar del brazo al ministro electo Aguilar tras una reunión el pasado martes en la Cámara de Diputados, la mandataria no quiso pronunciarse.