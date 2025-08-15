Iván Evair Saldaña

Viernes 15 de agosto de 2025

La presidenta Claudia Shein-baum Pardo afirmó que será “un acto internacional” de orgullo para México la llegada de un ministro presidente indígena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, así como la ceremonia del primero de septiembre en la que las naciones originarias entregarán a los ministros el bastón de mando y reafirmarán la apertura prometida con el pueblo.

En la conferencia mañanera de ayer, en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el ministro electo Aguilar tiene una visión de objetividad y cercanía con el pueblo mexicano.

“Va a ser un acto internacional, único, del cual nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas todos los mexicanos.”

Visitas itinerantes

Sheinbaum Pardo subrayó que, por primera vez, los ministros de la SCJN abrirán sus puertas y escucharán directamente a la gente, incluso mediante visitas itinerantes por el país, fortaleciendo así la cercanía y el acceso a la justicia.