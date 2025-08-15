Iván Evair Saldaña y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 5

Tras darse a conocer que de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se trata de una “hazaña de la Cuarta Transformación” y una muestra de que funciona el modelo de humanismo mexicano que fue creado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la tribuna de Palacio Nacional, la mandataria federal garantizó que su gobierno buscará una mayor reducción de la pobreza, pues reconoció que casi 30 por ciento de la población aún vive sin ingresos mínimos.

“¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente: al incremento en el salario mínimo, a los Programas de Bienestar y al acceso a los derechos”, explicó.

El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la pobreza en México tuvo entre 2018 y 2024 su mayor caída de los pasados cinco sexenios, al pasar de 52.4 por ciento de la población en esta condición que dejó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a 29.6 por ciento.

“En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir ‘bienestar’? Que ningún mexicano viva en la pobreza, después de 36 años de neoliberalismo, periodo en que lo único que se generaron fueron más pobres en el país”, sostuvo.

Aprovechó para contrastar cifras: 2008 y 2012, durante el gobierno “del espurio” Felipe Calderón, la población en pobreza pasó de 49.5 millones (44.4 por ciento) a 53.3 millones (45.5 por ciento). En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra osciló entre 53.3 y 55.2 millones, cerrando en 2018 con 51.9 millones (41.9 por ciento).