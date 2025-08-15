▲ Después de las palabras de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió un mensaje para promover la Cineteca Nacional. Casi al final, subrayó verbal y corporalmente la fortaleza del país y su pueblo. Foto grama del video

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 4

Un par de horas después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que “México hace lo que le decimos que haga”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”.

La mandataria no se refirió de manera directa a las declaraciones del magnate estadunidense, pero tituló “En México, el pueblo manda” un video grabado a mediodía en el complejo cultural de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, después de darse a conocer las expresiones del republicano.