Usted está aquí:Inicio/Política/Sin referirse de manera directa a su par, las palabras de la Presidenta insisten en el respeto a la soberanía/
Sin referirse de manera directa a su par, las palabras de la Presidenta insisten en el respeto a la soberanía
▲ Después de las palabras de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum difundió un mensaje para promover la Cineteca Nacional. Casi al final, subrayó verbal y corporalmente la fortaleza del país y su pueblo.Foto grama del video
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 4

Un par de horas después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que “México hace lo que le decimos que haga”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”.

La mandataria no se refirió de manera directa a las declaraciones del magnate estadunidense, pero tituló “En México, el pueblo manda” un video grabado a mediodía en el complejo cultural de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, después de darse a conocer las expresiones del republicano.

Sheinbaum Pardo difundió dicho video, en el que destacó de nueva cuenta las características de este sitio, luego de encabezar un acto por el día del séptimo arte mexicano en la sede de la Cineteca Nacional localizada en esa zona.

En distintas ocasiones, la jefa del Ejecutivo federal ha subrayado que la relación con Estados Unidos se basa en el respecto de la soberanía de ambas naciones, lo cual también ha quedado definido en la colaboración en materia migratoria y el acuerdo que se trabaja con el país vecino en materia de seguridad.

