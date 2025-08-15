De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 4

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, sin ofrecer pruebas, que el gobierno de México “hace lo que nosotros le decimos”, y agregó que las fronteras que su país comparte con Canadá y México “son horribles”, al asegurar que fue un “milagro” lo que consiguió con su política migratoria.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur. Ambas son horribles”, alardeó Trump, al sugerir que ambas naciones se sometieron a sus mandatos durante un acto en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano se jactó de haber alcanzado “cifras históricas” en la reducción de cruces irregulares en las zonas fronterizas con México, y señaló que su administración no necesitó “una legislación” para implementar su agresiva campaña antimigrante.