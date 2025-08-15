Espectáculos
Concluye rodaje de la cinta Amarga Navidad
Concluye rodaje de la cinta Amarga Navidad
Foto
▲ El cineasta español Pedro Almodóvar (segundo desde la izquierda) terminó el rodaje de la cinta Amarga Navidad, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. La película, que llegará a los cines en 2026, cuenta con la colaboración de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz.Foto Europa Press
Periódico La Jornada
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 9
