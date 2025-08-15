▲ El cineasta español Pedro Almodóvar (segundo desde la izquierda) terminó el rodaje de la cinta Amarga Navidad, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez. La película, que llegará a los cines en 2026, cuenta con la colaboración de Rossy de Palma, Carmen Machi y Gloria Muñoz. Foto Europa Press