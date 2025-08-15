▲ Integrantes del jurado, participantes y organizadores en conferencia de prensa en el set de México Canta. Foto Cristina Rodriguez

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 8

En el Foro uno de los Estudios Churubusco, el domingo se realizará la primera semifinal del concurso binacional México Canta convocado por el gobierno federal, que propone no normalizar la apología de la violencia, además de cambiar narrativas y ser plataforma del talento de artistas, de diversos géneros, de este país y Estados Unidos.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, y algunos artistas participantes, además de conductores e integrantes del jurado, coincidieron en lo trascendental de esta iniciativa, la cual busca transformar la realidad de miles de jóvenes por medio de la música.

“Para las semifinales presenciales estarán ocho clasificados tanto de Estados Unidos como de México y el objetivo es inspirar a los jóvenes”, indicó la funcionaria federal, quien asistió a un recorrido del set donde se realizará el certamen.

La producción ejecutiva de México Canta por la Paz y contra las Adicciones está a cargo de Alonso Millán y Pepe Serrano, para Canal 22, quienes “unen experiencia y visión en cada entrega”.

“Cada semifinal contará con invitados musicales que serán mentores de las y los participantes, como Majo Aguilar, Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Camila Fernández, Lila Downs y la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Regina Orozco, la Sonora Santanera e Intocable”, explicó Curiel de Icaza, en un foro de los legendarios estudios que convocó a numerosos medios de comunicación.

La cantante y actriz Regina Orozco, una de los integrantes del jurado, recordó que en la convocatoria se registraron más de 15 mil participantes –compositores, cantautores e intérpretes–, provenientes de México y Estados Unidos, de los cuales se seleccionaron 365 finalistas, 320 de México y 45 de Estados Unidos.

A partir del domingo, las semifinales de México Canta llegarán a millones de hogares por medios públicos y plataformas digitales, retomó la titular de Cultura, quien anunció que “cada domingo, hasta el 21 de septiembre, seremos parte del viaje de jóvenes artistas y el 28 de ese mes se transmitirá una edición especial con un recuento de lossemifinalistas”.

Y la gran final en vivo será el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con una presentación especial de Intocable.

Ayer, en la presentación también estuvieron América Sierra, compositora sinaloense, y Mónica Vélez, una de las letristas más influyentes del pop latino y ganadora de Latin Grammy, así como Isael Gutiérrez, representante artístico del grupo Firme, entre otros invitados.

Gutiérrez expresó: “la música es un transmisor de emociones, la cual no tiene lenguaje, olor, raza, ni fronteras; sólo llega y vibra los corazones”.

Sobre los corridos tumbados enfatizó: “Grupo Firme no canta corridos; no es nuestra línea desde el día uno, pero es la de nosotros una música de fiesta, de amor y desamor; echamos al frente y las mujeres son nuestra bendición… realmente, no se prohíbe el corrido, sino el contenido, lo que dice la letra”.