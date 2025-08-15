Economía
Tendrá Pemex más pipas de gasolina
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 22

Pemex aumentará el número de pipas que distribuyen gasolinas en la Ciudad de México y su área conurbada, tras reportarse escasez de combustible en algunos expendios, debido a falta de vehículos. En una nota informativa, indicó que estas afectaciones son temporales y que se deben a trabajos de mantenimiento de unidades. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo también reportó ayer problemas en Chiapas y Nuevo León. De las 13 mil 400 gasolinerías que existen en el país, 69 han reportado desabasto.

