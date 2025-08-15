Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 22

Delta apoya plenamente que quienes tomen decisiones que perjudiquen los intereses de la aviación estadunidense y a los consumidores de ese país enfrenten responsabilidades, declaró la firma en el documento en el que, junto con Aeroméxico, respondió a la propuesta provisional del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de disolver la alianza entre ambas aerolíneas.

Sin embargo, Delta agregó en el texto entregado el lunes pasado que la Orden de Causa Justificada emitida por el DOT el pasado 19 de julio no es la manera de lograr ese propósito. La aerolínea estadunidense manifestó que imponer costos al gobierno de México por cualquier problema relacionado con el Acuerdo de Cielos Abiertos (ACA) haría que las empresas, los inversionistas y los consumidores estadunidenses paguen el precio del supuesto incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno de México.

Delta señaló que en lugar de rescindir la aprobación del convenio entre Delta y Aeroméxico, que les permite compartir infraestructura, el DOT podría tomar otras medidas como imponer requisitos para la presentación de itinerarios a todas las aerolíneas mexicanas que operan en Estados Unidos, e incluso restringirlos.

También se podrían aplicar requisitos para la autorización de vuelos chárter. Consideró que estas dos opciones no perjudicarían el acuerdo, cuya finalidad es promover la competencia y el consumo.

“Delta alienta al departamento a implementar de manera intensiva estas herramientas para lograr sus objetivos políticos y defender los intereses estadunidenses, y a hacerlo antes de emprender cualquier acción adversa contra el ACA, a fin de contar con tiempo suficiente para evaluar su eficacia”, mencionó la compañía.