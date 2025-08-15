▲ Según Inegi, el gasto que se realiza en bienes y servicios no ha repuntado. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 21

En julio las ventas comparables de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), es decir, las de aquellos establecimientos con más de 12 meses de antigüedad, registraron un crecimiento de 2.4 por ciento frente al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con el reporte mensual del organismo que aglutina a varias de las cadenas minoristas más grandes del país, con excepción de Walmart, el crecimiento a tiendas totales del primer semestre, es decir, tomando en cuenta todos los establecimientos, fue de 4.8 por ciento anual.

Según la Antad, el incremento acumulado de enero y julio de 2025 a tiendas comparables es de 3.1 por ciento, mientras a tiendas totales es de 5.6 por ciento. De esta forma, destacó el organismo privado, las ventas de julio ascendieron a 137 mil 600 millones de pesos; en tanto, las acumuladas al séptimo mes de 2025 ascendieron a 917 mil 200 millones de pesos.

Por formato de tienda, las de autoservicio tuvieron un crecimiento de 0.3 por ciento a tiendas iguales y de 2.8 a establecimientos totales; en tanto, el segmento departamental reportó un crecimiento anual de 3.8 por ciento a tiendas iguales y 5.1 a tiendas totales; mientras el de especializadas presentó un crecimiento de 4 puntos porcentuales y de 7.8 a negocios totales.

Las cifras de la Antad muestran una desaceleración, toda vez que en julio pasado reportaron un crecimiento de 3.2 por ciento en tiendas comparables y de 5.8 en unidades totales con un dinamismo acumulado de 5.8 por ciento.

Las ventas de la Antad, organismo con más de 48 mil afiliados en el país, son un termómetro de cómo se encuentra el consumo entre las familias mexicanas, sobre todo en un primer semestre en el que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, implementó una política comercial basada en amenazas arancelarias, las cuales provocaron altos niveles de incertidumbre entre empresas y familias.