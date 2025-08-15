Reservan nombres
El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela mensajes de los implicados en sobornos
Viernes 15 de agosto de 2025, p. 20
Al menos tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron acusados de haber recibido sobornos hasta de 150 mil dólares de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación del Tribunal de Distrito de Texas indica que entre junio de 2019 y octubre de 2021, Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga, junto con otras personas, se comunicaron con tres funcionarios de la empresa pública y de Pemex Exploración y Producción (PEP) para ofrecer sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor a cambio de que ejercieran su influencia en decisiones sobre licitaciones de contratos, a fin de que sus empresas energéticas fueran favorecidas.
El documento no revela los nombres de los directivos involucrados en este caso de corrupción, pues sólo los identifica como “funcionario extranjero 1, funcionario extranjero 2 y funcionario extranjero 3”.
El primero habría sido de los más favorecidos, pues le fueron entregados regalos de lujo por cumplir con las peticiones.
“Repartir los dulces”
El expediente indica que los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizaron plataformas de mensajería cifrada y realizaron transferencias de pagos, además de entregar efectivo.
No obstante, algunos de los sobornos fueron entregados en el distrito sur de Texas y en otros lugares por alguno de los dos empresarios o bien por otras personas que participaron en el esquema.
La acusación detalla que el 13 de junio de 2019 Ávila Lizárraga envió un mensaje de texto de WhatsApp al “funcionario extranjero 1”, en el cual indicó: “Una vez que paguen, veremos cómo repartir los dulces”.
En julio de 2019 Ávila Lizárraga ofreció el reloj “Hublot como comisión”. Ese mismo mes, el “funcionario extranjero 1” envió una foto del reloj de lujo, cuyo precio aproximado es de 12 mil 500 dólares.
En agosto de 2019 Ávila Lizárraga envió al funcionario una captura de pantalla de una solicitud de propuestas de Pemex/PEP e hizo referencia al contrato que se adjudicaría. “Que se lo entreguen (a Rovirosa)”. En octubre de ese año, el “funcionario extranjero 1” agradeció a Ávila Lizárraga el bolso de lujo Louis Vuitton. “De nada, amigo; te lo has ganado”, respondió el acusado.
Codicia por el “premio”
La justicia de Estados Unidos también señala que Rovirosa Martínez daba órdenes a otras personas, a las que identifica como cómplices, quienes entregaban dinero a los trabajadores de Pemex, como ocurrió con el “funcionario extranjero 3” cuando estuvo en el sur de Texas.
En marzo de 2020 Ávila Lizárraga también envió dinero al “funcionario extranjero 1”, quien se encontraba en Campeche, e incluso comentó que si “ganaban el otro premio” había posibilidad de no compartirlo con el “funcionario extranjero 2”.
Los empresarios y funcionarios intercambiaron mensajes por lo menos hasta el 6 de octubre de 2021; además, entre los tres servidores públicos había comunicación para cambiar las auditorías o favorecer a las empresas de los dos acusados.
De acuerdo con la información en poder de las autoridades de Estados Unidos, los funcionarios de Pemex ejercieron su influencia con otros trabajadores de la empresa estatal, pero no se aclara si éstos también recibieron algún soborno.
En este caso están implicadas al menos seis empresas que operan en la industria del petróleo y el gas, las cuales están relacionadas con Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga. Además, por lo menos otras tres personas habrían ayudado a los dos involucrados en la trama de corrupción.