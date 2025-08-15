Alejandro Alegría

Viernes 15 de agosto de 2025

Al menos tres altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron acusados de haber recibido sobornos hasta de 150 mil dólares de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación del Tribunal de Distrito de Texas indica que entre junio de 2019 y octubre de 2021, Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga, junto con otras personas, se comunicaron con tres funcionarios de la empresa pública y de Pemex Exploración y Producción (PEP) para ofrecer sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros objetos de valor a cambio de que ejercieran su influencia en decisiones sobre licitaciones de contratos, a fin de que sus empresas energéticas fueran favorecidas.

El documento no revela los nombres de los directivos involucrados en este caso de corrupción, pues sólo los identifica como “funcionario extranjero 1, funcionario extranjero 2 y funcionario extranjero 3”.

El primero habría sido de los más favorecidos, pues le fueron entregados regalos de lujo por cumplir con las peticiones.

“Repartir los dulces”

El expediente indica que los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizaron plataformas de mensajería cifrada y realizaron transferencias de pagos, además de entregar efectivo.

No obstante, algunos de los sobornos fueron entregados en el distrito sur de Texas y en otros lugares por alguno de los dos empresarios o bien por otras personas que participaron en el esquema.

La acusación detalla que el 13 de junio de 2019 Ávila Lizárraga envió un mensaje de texto de WhatsApp al “funcionario extranjero 1”, en el cual indicó: “Una vez que paguen, veremos cómo repartir los dulces”.

En julio de 2019 Ávila Lizárraga ofreció el reloj “Hublot como comisión”. Ese mismo mes, el “funcionario extranjero 1” envió una foto del reloj de lujo, cuyo precio aproximado es de 12 mil 500 dólares.