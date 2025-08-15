▲ Cientos de automovilistas resultaron afectados debido al par de socavones que se originaron en la calzada Ignacio Zaragoza. Foto Víctor Camacho

Kevin Ruiz y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 31

Un socavón que se formó en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza generó caos vial desde la mañana hasta entrada la tarde de este jueves, por lo que los conductores debieron circular en un solo carril y a baja velocidad.

Autoridades delimitaron con vallas metálicas y desviadores color naranja, así como con presencia de policías capitalinos, para hacer visible la zona afectada.

Circular sobre un solo carril ocasionó largas filas de automóviles, motocicletas y camiones que buscaban traspasar la zona con dirección al oriente.

Personas pidieron a las autoridades que arreglaran pronto la afectación, pues complicaba más la movilidad de esa vialidad, la cual, dijeron, “es complicada todos los días”.

El miércoles, cuando circulaba una pipa de agua, se abrió un socavón a su paso;le vehículo quedó atrapado justo en las inmediaciones de la estación Canal de San Juan de la línea A del Metro.

Esto movilizó a elementos de la policía capitalina y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que constataron los hechos y comenzaron los trabajos para liberar la unidad.