A

unque Sheila Jordan no alcanzó ni el perfil ni el encanto generalizado de las grandes divas (Sarah Vaughan, Carmen McRae, Ella Fitzgerald, etcétera), desde mediados del siglo XX ya figuraba entre las grandes cantantes de jazz; y a partir de los años 70, como toda una celebridad en la docencia del género en el City College de Nueva York.

Sheila Jordan falleció en pasado 11 de agosto, en la ciudad de Nueva York, a los 96 años de edad.

Sheila Dawson nació el 18 de noviembre de 1928 en Detroit, Michigan, donde inició como cantante de jazz, pero a los veintitantos años decidió radicar definitivamente entre la comunidad neoyorkina, donde se hace amiga muy cercana de Charlie Parker. Bird la presentaba como “la cantante del oído de un millón de dólares”. Al poco tiempo se casó con Duke Jordan, el pianista de Parker.

A mediados de los años setenta, Sheila empezó a dar clases en la Universidad Stanford, y a partir de 1978 dirigió los talleres de jazz en el City College de Nueva York, siendo en esta última universidad donde se convirtió en la maestra de Iraida Noriega.

Hace tres o cuatro meses, cuando empezábamos a trabajar en su libro biográfico, Iraida ya nos hablaba de su maestra: “De los tesoros que guardo de ese tránsito en la escuela, fue ser alumna de Sheila Jordan. Y lo increíble es que tiene noventa años y ahí sigue. Conocerla personalmente fue muy importante, porque aparte es una persona que tiene una narrativa muy… impresionante, que ha vivido su música junto con su vida sin esos enormes mitos, como los de Ella Fitzgerald o tal.Al igual que con Shirley Horn, ha regresado a ellas una especie de reconocimiento ya en una edad más avanzada.

“Te digo todo esto, porque creo que marca un estilo de vida; no nada más por la música que hacía, sino cómo decidió vivir su vida, el rollo de compartir sus talleres de una manera amorosa y generosa. Y sus filosofías de vida. Alguna vez, en uno de los talleres, una cantante que llegó con una actitud muy ‘Yo Soy’, Sheila la vio y: ‘No no no, eso no va’. Y fuera. Te van marcando pautas de actitud de vida.