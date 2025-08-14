▲ Graciela Márquez Colín, directora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Claudia Maldonado Trujillo, titular de la Unidad Especializada para la Medición de la Pobreza, durante la conferencia de prensa en la que dieron a conocer los resultados del reporte de pobreza multidimensional 2024, en el Inegi. Foto Luis Castillo

D

ías atrás, sin ser aún oficial, se especuló con la cifra de pobreza en el país y el efecto, a todas luces positivo, de la política social implementada por el gobierno del ex presidente López Obrador, el primero de la 4-T, durante el cual una muy importante rebanada del Presupuesto de Egresos de la Federación se canalizó al apoyo económico directo e indirecto a la población de menores recursos y a la construcción de obra pública –con énfasis en el sureste abandonado por el régimen neoliberal–, con la consecuente generación de empleo y la mejoría de los salarios (hundidos por los tecnócratas).

Ayer, validado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el resultado ya oficial está documentado: a pesar de la pandemia y todo lo que ella impactó a la población, “13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, periodo que comprendió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2024 se encontraban en situación de pobreza 38.5 millones de personas, una cifra menor a las 51.9 millones que enfrentaban esa condición en 2018 (...) lo significa que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en su sexenio; la estimación se hizo con una metodología que contempla no sólo los ingresos económicos, sino también el acceso a derechos sociales como vivienda y servicios de salud, educación y alimentación, indicadores usados para medir la llamada pobreza multidimensional”. ( La Jornada, Clara Zepeda).

El informe del Inegi (primero de su tipo elaborado por esta institución; anteriormente lo realizaba el Coneval cada dos años) aporta datos adicionales: en 2024, a nivel nacional, la proporción de la población en pobreza multidimensional era de 29.6 por ciento, es decir, tres de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación; al comparar con 2022, en 2024 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó 6.8 puntos porcentuales; este último año, las cinco entidades federativas con las proporciones más altas de población en situación de pobreza multidimensional fueron Chiapas (66 por ciento), Guerrero (58.1), Oaxaca (51.6), Veracruz (44.5) y Puebla (43.4), En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California (9.9), Baja California Sur (10.2), Nuevo León (10.6), Coahuila (12.4) y Sonora (14.1).