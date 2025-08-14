The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 22

Washington. Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, declaró al presidente Donald Trump como “el criminal más notorio” de Washington en una serie de publicaciones en la red social X, propiedad de Musk.

En respuesta a preguntas de usuarios el domingo y el lunes sobre la delincuencia en la capital de Estados Unidos, Grok afirmó varias veces que las 34 condenas por delitos graves de Trump en Nueva York, por falsificación de registros comerciales, lo convierten en el delincuente más infame de la ciudad.

Ese mismo lunes, Trump anunció planes para federalizar el departamento de policía de Washington y desplegar soldados de la Guardia Nacional en las calles, alegando –sin pruebas– que la delincuencia en la ciudad está “fuera de control”.

Las declaraciones de Grok probablemente no reflejan una “opinión” propia del sistema y podrían, o no, ser el resultado de un análisis real sobre la delincuencia en Washington. Aunque las últimas actualizaciones añadieron capacidades de “razonamiento”, los chatbots como Grok aún funcionan, en gran medida, a partir de respuestas que parecen verosímiles a preguntas concretas, basadas en patrones estadísticos del lenguaje humano. Sus respuestas a diferentes usuarios suelen carecer de coherencia y en ocasiones inventan “hechos”.