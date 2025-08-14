▲ Mañana es el encuentro en Alaska entre Trump y Putin. En la imagen, figuras de cera de ambos mandatarios en San Petersburgo, Rusia. Foto Ap

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con “severas consecuencias” si el líder ruso Vladimir Putin bloquea la paz en Ucrania, pero también dijo que una reunión entre ambos podría llevar rápidamente a una segunda que incluya al líder de Ucrania.

Trump no especificó cuáles podrían ser las consecuencias, pero ha advertido de sanciones económicas si la reunión de mañana entre él y el presidente Putin en Alaska resulta infructuosa.

Los comentarios de Trump, tras la teleconferencia con los líderes europeos y el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, podrían proporcionar cierta esperanza a Kiev, que temía que en la reunión de Alaska hubiera una repartición de su territorio.

Sin embargo, es probable que Rusia se resista con firmeza a las exigencias de Ucrania y Europa, y ya había manifestado antes que su postura no ha cambiado desde que la expuso Putin en junio de 2024.

Cuando se le preguntó si Rusia se enfrentaría a alguna consecuencia si Putin no accede a detener la guerra tras la reunión del viernes, Trump respondió: “Sí, así será”.

A la pregunta sobre si las consecuencias serían sanciones o aranceles, Trump señaló a los periodistas: “No tengo por qué decirlo, habrá consecuencias muy severas”.

Pero el presidente también describió el objetivo de la reunión en Alaska como “poner la mesa” para que haya rápidamente otra que incluya a Zelensky: “si la primera va bien, tendremos una segunda rápidamente”.

Trump no proporcionó una fecha para una segunda reunión.

Un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de dejar de atacar a civiles en Ucrania; el magnate respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.