Jueves 14 de agosto de 2025, p. 21

Jerusalén. La destrucción selectiva del sistema de salud de Gaza por parte del ejército israelí equivale a “medicidio”, declararon las relatoras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Tlaleng Mofokeng y Francesca Albanese. Horas después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en que “si tuviéramos una política de hambrear, todos en la franja estarían muertos”.

Las relatoras especiales Mofoken (sobre el derecho a la salud) y Albanese (sobre derechos humanos en los territorios ocupados) advirtieron que los incesantes bombardeos contra los complejos hospitalarios en la franja “agotaron los últimos recursos que quedan”, mientras la cifra de heridos o mutilados a causa de las operaciones militares israelíes alcanzó 154 mil 525.

El gobierno israelí crea condiciones calculadas para asesinar a los palestinos, lo que constituye una “clara prueba de la intención genocida”, señalaron las expertas.

Acusaron a Tel Aviv de atacar deliberadamente hospitales, así como a los trabajadores de la salud y paramédicos, a quienes también “intentan matar de hambre con el objetivo de erradicar la atención médica en el devastado enclave”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registro de 735 ataques contra infraestructuras de atención sanitaria entre el 7 de octubre de 2023 y el 11 de junio de 2025, en los que 917 personas fueron asesinadas y más de mil 411 resultaron heridas. Los bombardeos israelíes alcanzaron 125 centros de salud y dejaron 34 hospitales con graves daños.

En este contexto, más de 100 médicos y enfermeras internacionales que trabajan como voluntarios en Gaza desde octubre de 2023, en una carta abierta advirtieron sobre los ataques indiscriminados contra el personal sanitario, y llamaron a una “acción mundial urgente” para su protección y la reconstrucción del destrozado sistema de salud.

El director del hospital Al Shifa alertó que 55 mil palestinas embarazadas enfrentan desnutrición, y advirtió sobre una severa crisis de salud en el territorio debido al colapso total del sistema sanitario.